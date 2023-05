Conoce a Nicole Flores de Papillón, la intérprete del tema ‘Mix Selva’

Compartir Facebook

La cantante de Iquitos, Nicole Flores, es la intérprete de ‘Mix Selva’ y ‘Me Emborracharé’. Ser parte de la familia de Papillón la ha llevado a convertirse en una de las voces más importantes de la cumbia.

Conoce un poco más de sus inicios en la música y su entrada a Papillón. Además de sus éxitos que se han convertido en la favorito del público.

Sobre sus inicios en la música

La papillonera cuenta que desde muy pequeña ha sido muy participativa. Le gustaba participar en concursos de canto y recitar poemas. «Yo estudiaba en un colegio cristiano y mi primer concurso de canto fue un Inter escolar de Colegios Cristiano, el cual gané», comenta.

Inició cantando música cristiana porque estudiaba en un colegio cristiano, pero también le gustaba las baladas. Además comenta que le gusta bastante las canciones en inglés porque sus padres escuchaban. «Me encantan las baladas en inglés tanto las antiguas como las actuales. La música de los 80 y 90 son muy bonitas», dijo Nicole.

Mientras crecía seguía participando en concursos de canto, empezó con shows musicales privados. A partir de los 18 años, en Iquitos, estuvo en orquestas como: Triple R y La Vale Band.

¿Cómo ingresa Nicole Flores a Papillón?

Nicole se encontraba en Iquitos cuando la contactan y le proponen realziar un casting en Lima para participar de la agrupación de cumbia. Ese mismo día que realiza el casting, ingresa al grupo y firma contrato.

«Todo fue muy rápido. Yo no lo podía creer. Al principio fue difícil porque no es sencillo dejar toda tu vida, familia y amigos para mudarte a otro lugar, pero todo fue por mejoría», comenta la papillonera.

Cuenta que se encuentra muy agradecida a la familia de Papillón por aceptarla y apoyarla en todo este tiempo. «Papillón es la familia que me ha dado la oportunidad de poder mostrarme a nivel nacional e internacional. He crecido no solo musicalmente sino como ser humano», finaliza.

Sus grandes éxitos

Nicole Flores con solo 24 añitos ha conquistado a la cumbia peruana con sus éxitos. Entre sus últimos éxitos esta la canción ‘Mix Selva’ que se convirtió en la favorita del público. Su increíble voz lleva a otro nivel esta canción.

«Elegante mix buena canción Papillón está es la mejor canción que he escuchado», «Simplemente hermosa voz, talento puro», «Excelente mix, y como lo canta es de lo mejor!», «Grandes éxitos. Cada nueva canción se convierte en éxito. Excelentes cantantes, gran calidad vocal!!!», fueron algunos de los comentarios que halagaron el gran talento de Nicole Flores.

Papillón presente en el 14° Aniversario de La Karibeña

El Encanto de Corazón confirma su presencia en este 14° Aniversario de la radio La Karibeña. Llevará sus grandes éxitos en un gran concierto que se celebrará este 03 de junio en el Parque Zonal Mayta Cápac en San Martín de Porres.

En el gran evento también participarán grandes artistas y agrupaciones como: «Deyvis Orosco», «Papillón», «Grupo Ráfaga», «Tony Rosado», «Los 5 de Oro», «Hermanos Yaipén», «Armonía 10», «Caribeños de Guadalupe» y «Brunella Torpoco». Además de la animación de La Chola Chabuca. ¿Te lo vas a perder? Compra tus entradas en Vaope.com