Conoce qué te deparan los astros para hoy con el horóscopo de Agatha Lys

ARIES Incomodidades con la pareja, obede­cen a tensiones propias del momento que se vive. Cuida bien tus palabras y no alargues problemas de tipo pasajero.

TAURO Has vivido intensamente y debes dar lecciones de serenidad frente a calumnias y torpezas de cierta gente. Quien no confía en ti no merece ser tu amigo (a).

GÉMINIS Tu simpatía personal, atrae pode­rosamente a personaje de edad y prestigio. Pero antes de avanzar, infórmate de su pasa­do. Evita tristes sorpresas. Suerte.

CÁNCER Ahora empiezas a valorar algo que perdiste hace mucho tiempo. “Si pierdes…no pierdas la lección”, -dice un antiguo proverbio. Cierra la página y buena suerte.

LEO Tu personalidad ha cautivado a ese “al­guien”, pero espera a que termine de conocer­te, antes de avanzar demasiado. Ciertas cosas hay que tomarlas con calma.

VIRGO Quien te trae un chisme, igual puede calumniarte alguna vez. Aleja de tu vida a personas que despliegan bajeza y mala inten­ción. Hay otros amigos.

LIBRA Eres un(a) gran discutidor(a). Felicita­ciones. Pero debes analizar qué beneficios trae a tu vida, esa “cualidad”. Más valen ami­gos y nadie es dueño de la Verdad.

ESCORPIO Tú tienes capacidad de inteligen­cia y habilidad política. Por eso, debes recor­dar que la violencia, es la última alternativa en cualquier caso conflictivo. Suerte.

SAGITARIO Lo importante para ti, es encon­trar un sueño y engrandecerlo de acuerdo a la situación práctica. Después, el camino, será cada vez más fácil. Recuérdalo.

CAPRICORNIO Ese “alguien” de tu ayer, puede despertar en ti, sentimientos de piedad y comprensión. Pero recuerda que dicha per­sona, labró su camino. Así es.

ACUARIO Ahora que todo empieza a cambiar, cambia tú también. Muchos aspectos del cam­bio, pueden desconcertarte, pues se trata de una nueva estructuración de la realidad. Actúa con calma. Habrá suerte.

PISCIS Si te atrae el arte, debes pensar si se trata de algo que absorberá todo tu tiempo, o se trata tan solo de una “afición” que podrías practicar en tus ratos libres. Mucho ojo.