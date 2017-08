Conoce qué te deparan los astros para hoy con el horóscopo de Agatha Lys

ARIES Necesitas un “REPOSO ESPIRITUAL”. Un día de tranquilidad lejos de todos tus pro­blemas. A veces, el descanso, tiene un “efecto iluminador”, que tú necesitas. Piénsalo bien.

TAURO No te desanimes. Justo estás empe­zando a retomar el camino de una positiva actividad. No se te ocurra convidar a ningún “amigo”. Ya has tenido bastante de eso. Aprende la lección.

GÉMINIS Esa frecuente “sed de aventuras”, también fatiga las energías espirituales y sobre todo,” lastima el prestigio”. Respeta los horarios y cumple lo que ofrezcas. Eso, es encontrar un tesoro.

CÁNCER Se inicia una etapa de gran trabajo y buena remuneración. Al principio, habrá pequeños obstáculos, pero gradualmente irás alcanzando una importante posición. Reza con fervor.

LEO Ahora parece que vas alcanzando una grata coincidencia con ese “alguien”. Cultiva amorosamente esa relación. No prestes oídos a comentarios ajenos. El futuro es tuyo. No lo pierdas.

VIRGO Nadie ha perdido por completo las oportunidades, hasta que no se declaró vencido. Usa tu ingenio, para alcanzar lo que anhelas. Y ten por seguro que lo conseguirás. Haz esa llamada.

LIBRA Venus –tu regente- te otorga atractivo físico y otros importantes atributos. No los desmerezcas por un afán de discutir y tener siempre la razón. Tú no vas a componer el mundo.

ESCORPIO Quien te deseó el mal, ahora, paga por sus malos pensamientos y sus peores acciones. Simplemente, échalo(a) al olvido. A partir de mañana, tienes mucho y nuevo que hacer.

SAGITARIO Aquello que enriquece tu vanidad, en realidad te está arrastrando al desprestigio. Toma las cosas con calma y pon en funciones tus principales habilidades. Negocia y vende.

CAPRICORNIO Una serie de viajes –de me­diana distancia- te ofrecen prestigio y dinero. Pero no descuides tus contactos habituales. Los medios de comunicación te ayudarán mucho.

ACUARIO Quizás no lo hayas advertido, pero “algo” en tu interior está cambiando, para bien. Presta atención a tus sueños nocturnos y atiende “la voz de tu intuición. Viene algo bueno.

PISCIS Estás a la espera de un dinero que podría llegarte providencialmente. Y por eso, desatiendes tus asuntos habituales. Podrías estar perdiendo una buena oportunidad.