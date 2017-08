Conoce qué te deparan los astros para hoy con el horóscopo de Agatha Lys

ARIES Falso amigo traiciona la confianza y habla más de la cuenta. Toma recaudos legales para protegerte. La situación puede tornarse grave. Defiéndete bien. Con calma.

TAURO Esos obstáculos ponen nuevamente a prueba tu coraje y tu creatividad. A breve plazo tendrás buenas noticias y resurgirá tu entusiasmo. Ten paciencia.

GÉMINIS Jugar “a dos ases”, debilita tus energías y distrae tu inteligencia. Preocúpate del trabajo. Los asuntos del amor, se irán arreglando solos. Espera con fe.

CÁNCER Poderosa influencia lunar, inspira pensamientos fantasiosos. Nada que se fácil, valdrá la pena. Concéntrate en el trabajo honesto. Por ese camino triunfarás.

LEO Habla con un importante personaje de manera sencilla y franca a la vez. Es probable que-en principio- vacile en apoyarte, pero después, lo hará en gran forma.

VIRGO Escucha con atención a ese “alguien”. Posiblemente a su lado, inicies una interesan­te amistad, que puede convertirse en “algo más”. Pasito a paso, mejor.

LIBRA Tu persistencia será recompensada muy pronto. El amor, nace y perdura, en cami­no a la abundancia. No te preocupes demasia­do por asuntos de salud. Suerte.

ESCORPIO Alguien te confiará un secreto muy delicado. Si lo escuchas totalmente, quedarás comprometido(a) a guardar silencio al respecto. Aléjate de gente conflictiva.

SAGITARIO Un viejo sueño, parece haber fracasado. Sin embargo, lo único que ha sucedido, es una postergación. Revisa todo y comienza otra vez desde cero. Viene dinero.

CAPRICORNIO Trata de mantener unido al equipo con el cual trabajas. Pronto, la lealtad será puesta a prueba. Si te arriesgas lige­ramente, podrás ampliar tu mecanismo de ingresos.

ACUARIO No siempre lo novedoso es positi­vo. Trata de saber más acerca de ese “alguien” que te interesa. Entre tanto, no avances dema­siado. No te deslumbres por el “falso oro”.

PISCIS Eleva una oración y medita acerca de grandes decisiones que deberás tomar muy pronto. Trata de favorecer a niños y ancianos. Eso genera un gran “Karma”.