Conoce qué te deparan los astros para hoy con el horóscopo de Agatha Lys

ARIES No te desesperes. Cuando se ha llega­do al fondo de ciertas situaciones, no queda otro camino que la ascensión. Ponto empeza­rá a cambiar todo. Calma.

TAURO La variación, solo es cuestión de tiempo. En cualquier momento se presentará sorpresa positiva. Esta vez se trata de un cambio definitivo. Aprovéchalo. Suerte.

GÉMINIS Tu talento y tu esfuerzo te llevarán a vencer el viejo adagio geminiano. “Aprendiz de todo, maestro de nada”.- Si te decides, vencerás. No lo dudes ni un instante.

CÁNCER Si cedes al impulso depresivo te orientarás a la derrota. El camino no será fácil, pero en la lucha encontrarás el secreto. No todo es dinero en la vida. Paciencia.

LEO Tienes que retomar ese viejo proyecto que has ido echando al olvido. No repitas el error de elegir mal a los asociados. Empieza con no más de dos y sigue adelante.

VIRGO Si no te apresuras, todo irá ocupando su lugar en el acontecer. Sal un poco más. Alterna con gente nueva. En el mundo, hay alternativas para todos. Y también para ti.

LIBRA Confía más en quien te ama. Eso será de gran ayuda para ambos. Esta mala tempo­rada también pasará. Si no te detienes en la marcha, el camino será más corto.

ESCORPIO Nos sucede aquello que se nos parece. Esta es una verdad tan antigua como el viento. Si alimentas deseos de violencia, este impulso se volcará a tu camino.

SAGITARIO Sigue acariciando ese sueño, pero añádele toques precisos de realidad y pronto los verás materializados. No escuches a los “criticones”. No sirven de nada.

CAPRICORNIO Si solo aplicas los remedios del ayer, tus enfermedades serán las mismas de siempre. Aplica este pensamiento a todos tus asuntos y te irá mucho mejor. Suerte.

ACUARIO Todo está cambiando y tu tienes que adecuarte al cambio, pero generando innovaciones. No esperes al triunfo cómoda­mente sentado (a). Trabaja más.

PISCIS Te vas acercando a la verdad y debes aceptarla como es. Quizás esa persona, no es la más indicada para acompañarte en la aven­tura de vivir. Piénsalo serenamente.