Conoce qué te deparan los astros para hoy con el horóscopo de Agatha Lys

ARIES Despeja las dudas y solo confía en quien te aprecia de verdad. No esperes buenas noticias de temas legales. Trabaja en fortalecer tu imagen y en ganar nuevos amigos verdaderos. Suerte.

TAURO Has navegado en mares más tem­pestuoso y has sabido mantenerte a flote. No pierdas el optimismo y el sentido del humor. Antes de tres días, recibirás alentadoras noticias. Ten fe.

GÉMINIS Ese “alguien” ha empezado a des­confiar de ti. Los chismes vuelan, De eso, no hay duda. Ciertas “aventuras” pueden pagar­se muy caro. Serénate y piensa seriamente en tu futuro.

CÁNCER No sigas comentando tus viejos errores, ya que de ese modo, los revives y te haces más daño. Lo que pasó, pasó y ya no existe. Ahora, trabaja con hnestidad y no trates de tomar ventajas.

LEO Tu coraje, no solo te hace avanzar, sino que fortalece la confianza que otros depo­sitan en ti. Se acerca un poderoso ciclo de novedades en el trabajo y en el círculo social. Prepárate.

VIRGO No te dejes sugestionar por el temor a la soledad. Comprende que “la vida es una danza” y si no te animas a bailar, lo más probable es que comentes lo bien que otros bailan. ¿Estamos?

LIBRA Deja a un lado tus caprichos, que no son más que terquedad. Este defecto, opaca la serie de virtudes que te otorga Venus-tu Regente-.Algo que no debieras desperdiciar tan tontamente.

ESCORPIO Los juegos de azar, pueden causarte tanto daño, como las viejas malas compañías. Tu vida es tuya y debes gozarla sanamente, al lado de “alguien” que te ama y te respeta. Suerte.

SAGITARIO Los sueños, son para conver­tirlos en realidad y no para discutirlos. Cada quien tiene un modelo de futuro impreso en la mente. Y eso, es muy difícil de compartir o…borrarlo. Piensa.

CAPRICORNIO Alguien de tu ayer romántico, lamenta haberte perdido. Pero no se preocupa de rectificar sus errores y sus “astucias”. Cada quién “fabrica” su karma, por más que le pese.

ACUARIO Es un buen mmento para renovar tu imagen. Empieza por el “look” y sigue por el círculo que frecuentas. El ciclo cosmobio­lógico que afrontarás, requiere muy buenas relaciones.

PISCIS Hay deudas que quedan mejor si no se cobran. Deja atrás ciertos agravios y malos comportamientos. Enfrenta novedades y trata de hacerlo creativamente. Juega moderada­mente al 098.