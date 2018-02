Lesly Águila celebrará de esta manera el día del amor

La cantante de ‘Corazón Serrano’, Lesly Águila, está feliz porque hoy celebrará el ‘Día del Amor’ sobre el escenario, con su público querido. Ella reiteró que está en un bueno momento de su relación con Frank Mendoza, pero en estas fechas especiales le toca compartir con sus seguidores.

“Hoy ‘Corazón Serrano’ no solo festeja el día del amor, sino también sus 25 años sobre el escenario en San Juan de Lurigancho e Independencia. Son dos fechas especiales que las compartiremos con nuestros seguidores. ¿Qué haré por el 14 de febrero? Aún no he planeado nada con mi pareja, pero estoy segura que me tiene alguna sorpresa preparada. Nosotros celebramos el día del amor todos los días”, sostuvo la joven interprete.

Alistan hit

De otro lado, Lesly utilizó sus redes sociales para adelantar que la agrupación piurana viene preparando un nuevo tema musical junto al grupo ‘Antología’. “Se está cocinando algo super lindo”, escribe al pie de un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde se observa a su productor musical, Edwin Gurrero, ultimando detalles en su sala de grabación.