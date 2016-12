Corazón Serrano: Nickol Sinchi se aleja de la agrupación

Una triste noticia acaba de confirmarse. Tras algunos años triunfando en Corazón Serrano, la cantante Nickol Sinchi hizo un anuncio, en exclusiva para Karibeña, que pondrá tristes a sus seguidores.

“Me voy lejos de aquí, como dice mi canción”, dijo la joven vocalista en conversación con esta web. “Estoy agradecida por todo el cariño de mis fans, pero por motivos de salud no podré continuar. Ya me pasó este año en algunas presentaciones e intenté seguir a pesar de todo, pero no doy más”, reveló entre lágrimas.

La intérprete de ‘Hasta la raíz’ hizo esta confesión luego de reunirse con los hermanos Guerrero Neyra para comunicarles su decisión. En cuanto a las demás chicas, Nickol comentó que sólo se lo ha hecho saber a Ana Lucía, y es que no sabe cómo dar tan terrible noticia a las otras. “Es muy complicado, jamás creí que iba a ser tan difícil”, señaló.

Sabemos que este tipo de noticias son muy duras y más aún cuando están tan cerca las celebraciones por Año Nuevo, en donde Corazón Serrano ha prometido dar un espectáculo sin igual en el Rumbón del Año 2017 que organiza tu radio Karibeña. Por eso, sécate las lágrimas, ya que esta noticia no es más que una broma por el Día de los Inocentes. En el corazón más alegre del Perú… ¡Hay Nickol para rato!

