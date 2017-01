Cosito ’Humala’: “No recibí dinero de Odebrecht”

Con una mano en el pecho y otra en el bolsillo, ‘Cosito’ Humala jura que nunca recibió sobornos de parte de la empresa brasileña Odebrecht. En entrevis­ta con diario Karibeña, el expresidente explica por qué repentina­mente aparecieron 3 millones de dólares en sus cuentas bancarias y desliza algunos nombres que podrían interesar al Estado, al gran estilo de Carlos Álvarez.

-¿Es cierto que recibió dinero de la empresa Odebrecht?

Quiero negar rotunda­mente, yo no he recibido ningún dinero. Yo nunca recibí, el dinero llegó solito, que es muy dife­rente. Quiero decirles que hay personas que tienen pecados mayores y que a mí nunca me regalaron un Cristo del Pacífico y no quiero decir el nombre de quien estoy hablando… pero su nombre comien­za con A y termina en ‘arcía’. Nada más.

-Entonces ¿el que sí fue sobornado sería Alan García?

Bueno lo único que puedo decir es que ese Cristo del Pacífico se lo regaló Odebrecht. Está con los brazos abiertos y no dice “aleluya”, dice: “la plata llega sola”. ¡Es una vergüenza!

-¿Y cuánta plata llegó a su cuenta?

Bueno andan diciendo por ahí que hay un dato, que dice que el programa OH me dio 3 millones de dólares. ¿Qué significa OH? Bueno no sé, quizás una nueva gaseosa, no sé ¿por qué tienen que vincularme? No entiendo, no tienen por qué decir mi nombre.

Lo único que diré es que ese dinero yo no lo recibí, lo más probable que lo haya recibido Nanín ¡Ay perdón, lo dije!

–¿Nanín? ¿Y qué es lo que hizo con el dinero?

Ella se compra los mejores vestidos, usa Carolina Herrera, Dolce&Gabbana y yo con las justas uso mi polo de Topy Top. Ella se va por Nueva York comiendo unos chocolates de 50 dólares y yo a las justas me como un ‘Cua cua’ y soy feliz. Ella es la que maneja todo el dinero.

-¿No compraron pro­piedades?

Las propiedades tam­bién me las donaron. Los tres millones de dólares es donación, lo del oro de los mine­ros ilegales tam­bién es donación. Simplemente fue un cariño que nos dieron.

-¿Qué opinas de la actual situación de Odebrecht?

Creo que la empresa se debería llamar Ubebrecht, por­que todo el mundo la ha mamado jajaja.

-¿Qué otras personas podrían haber recibido dinero?

Lo único que diré es que solamente han caído los pececitos, sin embargo, faltan los tiburones. Y uno de los tiburones no es tiburón es cachalote con doble barriga. ¿Ya saben de quién estoy hablando no? El que también está pasando piola es ‘Chole­do’, a quien lo vi bai­lando reguetón en una discoteca ¿de cuándo acá baila reguetón? Si a él le gustan sus yunzas.

-Hace unos días se supo que el papá del ‘Gato’ Cubas habría reci­bido también sobornos.

Lamento mucho esa situación, pero el señor Cuba tiene que rendirse ante la justicia. Hay tanta corrupción.

-¿Cómo crees que acabe todo esto?

Yo creo que esto debe acabar con Alan y ‘Choledo’ en Lurigancho y yo y mi mujer en Suiza. Todos felices. ¡Ah! Y por favor quiero decirle a Marcelo Odebrecht a través de la Karibeña que me debe un millón de dólares. ¡Cumpla con su palabra!

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR