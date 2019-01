Coto Hernández le echa flores a salsera: “Yahaira está buena”

Ahora que Jefferson Farfán está en ‘saliditas’ con Ivana Yturbe, Yahaira Plasencia no estaría tan lejos de encontrar nuevamente al amor, y es que el programa ‘Válgame Dios’ emitió un informe en el que señalaron que la salsera y Coto Hernández estarían ‘en cuchos’. Según el material audiovisual, mientras Yahaira estaba en Japón compartió con sus seguidores un video en el que aparece bailando sensualmente una bachata, días después el costarricense publicó en sus historias el mismo tema musical acompañado de un corazón. Sin embargo, Coto no perdió el tiempo y no dudó en halagar la belleza de la intérprete de ‘Sé que te fallé’. “De que Yahaira está buena, está buena, pero no tenemos nada, yo siempre pongo esa canción quizá será porque está de moda” comentó el modelo.

Asimismo, el ex chicho reality dijo que ahora le gusta la salsa y que además admira el talento de la ex de Jefferson Farfán. “Yo admiro a Yahaira como cantante, además me gusta mucho la salsa, es guapa, me gusta su música y es talentosa”, acotó. Finalmente, Coto comentó que para dejar de ser soltero, necesita encontrar a una mujer trabajadora, cualidad que tendría la popular ‘Reina del Totó’. “Particularmente la mujer que conquiste mi corazón debe ser una chica trabajadora y de buenos sentimientos”, precisó.