Coto Hernández: “Me gustan las mujeres maduritas”

A sus 26 añitos y con un cuerpo que atrae miradas, el costarricense Coto Hernández, lucha por salir de la sentencia en la que se encuentra junto a Milett Figueroa y Alexander Kobzar, en el primer campeonato mundial de baile de El gran show. El ‘Rey de la noche’ en conversación con Karibeña cuenta que le gustan las mujeres mayores que él, además que estuvo al lado de Leslie Shaw cuando estuvo en depresión por la infidelidad de Mario Hart.

-Lanzaste unos piropos a Gisela Valcárcel ¿Te parece una mujer atractiva?

No es que esté coqueteando, es algo que ella se merece, es un mujerón aparte de ser guapísima, es una mujer exitosa y sábado a sábado lidera en su horario. Es guapísima y las palabras sobran.

-¿Y a Coto le gustan las mujeres maduritas o más jovencitas?

Bien maduritas, en Costa Rica he tenido novias mayores que yo, pero chiquitas no me gustan, me gustan que sean mayores que yo. Tengo una enamorada que ahora tiene 34 años.

-¿A quiénes consideras los competidores más fuertes de EGS?

Cada competidor tiene lo suyo, una fortaleza, pero creo que los dos más fuertes son Lucas Piro que es un asesino en el baile, es demasiado fuerte y me encanta lo que transmite Brenda (Carvalho) y sabemos las garras que tienen ellos.

KEVIN BLOW NO TUVO CÒDIGOS CON ERICK SABATER

-Erick Sabater ingresó a EEG, ¿Crees que retome su romance con Micheille Soifer?

No, eso ya es tema del pasado. Sabemos que es un reality show, van a tener sus roces, pero hubo muchos enfrentamientos entre ellos y ahorita él se ve mejor así.

-Se dice que cuando Micheille estaba con Erick se le veía mucho mejor que ahora junto a Kevin Blow ¿Tú qué opinas?

Cuando estaba con Erick estaba bien, no estaba envuelta en ningún escándalo, tenía una vida saludable y más ordenada. Cada quien elige y decide con quien quiere estar y donde estar y ella está grande para tomar sus decisiones.

– Crees que Kevin Blow se cuelga de la fama de Micheille Soifer?

Si claro que sí, yo conocí a Kevin antes de que él conociera a Erick, la intensión de Kevin fue llenar de cólera a Erick y lo consiguió, éramos amigos los tres, hoy ya no, porque no tiene códigos y es mejor alejarse de una persona así.

FUI GRAN AYUDA PARA LESLIE SHAW

-¿Fue duro ayudar a Leslie Shaw a salir de la depresión?

Era medio incómodo, porque entendía su situación sin embargo estuve aconsejándola dándole palabras de aliento, pero sí sé del trago amargo por el cual estaba atravesando, para mí era importante sacarle una sonrisa. Leslie es muy valiente porque a pesar de todo lo que estaba pasando, tenía teatro, tenía el desgaste físico, era demasiado, pero así salió adelante, llegó hasta la final de El gran show.

-¿Podemos decir que gracias a ti pudo salir de la depresión?

Yo no quiero decir que gracias a mí, porque ella tiene personas más cercanas, pero en su momento fui una gran ayuda para poder distraerla.

A BELÉN LE FALTA HUMILDAD

– ¿Cómo es Belén Estévez en la academia?

Belén es una persona muy fría, ella llega y no la veo tan unida, todos somos súper unidos en la producción.

-¿Te parece correcto que Belén Estévez le haya cerrado la puerta a Alfredo Di Natale?

El salón se respeta y cada coreógrafo tiene su tiempo para ensayar, si me parece una falta de respeto porque ella fue la directora en su momento y no le hubiera gustado que pasen por encima de ella tal como ella lo hace con Alfredo.

-¿Crees que le falta un poco más de humildad?

Creo que le falta humildad a nivel de baile, porque tal vez subestima a los compañeros pero es una excelente bailarina.

DATO: En la última gala de EGS Coto se mostró en desacuerdo con el jurado por el bajo puntaje que le dieron y ahora busca salir de sentencia con la opción 15.