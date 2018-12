Coto Hernández minimiza a Erick Sabater: “Es un fantasma”

El costarricense Coto Hernández, prefiere dejar en el pasado los buenos recuerdos que tuvo con su examigo Erick Sabater, antes los últimos comentarios desagradables que ha recibido por parte de su compatriota.

“Él (Erick Sabater) es un fantasma. Ha salido a decir cada pachotada, igual me da pereza hablar de él, de mi parte la tengo muy clara y sé que tengo que salir adelante con todo, tengo que meterle toda la fuerza a Los Chicos tentación y lo que me diga él no me importa”, dijo el musculoso quien estuvo como como apoyo de Shantall Young y Mirella Paz al programa de Gisela con quien no dudó en coquetear.

“Coto (Hernández) se viene como un regalo de diciembre para mí. Falta envolver en papel de regalo”, dijo la rubia conductora.