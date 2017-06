‘Coto’: “No volvería con Karen”

Pone los puntos sobre las íes. El modelo ‘Coto’ Hernández no quiere estar en medio de la pelea entre Milena Zárate y su expareja Karen Dejo. El costarricense asegura que sólo está en ‘El gran show’ para competir y no tiene pensado en tener una relación con nadie, menos en una reconciliación con la peruana.

“No quiero estar metido en enfrentamiento. No creo que Karen y Milena se estén peleando por mí, ni nada parecio. ¿Por qué Karen sentiría celos? Lo de ella fue hace tiempo, hay una relación cordial en ‘EGS’ pues la saludo como a todos, no veo necesidad de retomar una amistad o aclarar puntos con ella porque en su momento habló mal de mí, así que no vale la pena. Menos hablar de volver, le deseo lo mejor pero hasta ahí”, aseveró Hernández.

Sobre la colocha sostuvo que solo existe una muy buena amistad. “Creo que Milena confunde las cosas, hay una buena relación, nos molestamos pero no hay nada más. Que yo sea coquetó no quiere decir que pretendo un romance. Yo saludo así a todas las personas, así que descartó cualquier romance por en este momento no estoy pensando en alguna relación. Que se peleen entre ellas pero a mí no me metan”, apuntó ‘Coto’.

Indicó que ahora está dedicado al cien por ciento en la Competencia Mundial del reality de Gisela Valcárcel. “La competencia se va poniendo más dura y el clima se pone más movido ahora con nuevas coreografías, nunca he dicho que soy bailarín, bailo porque me gusta y me esfuerzo por hacer mi mejor papel”, remarcó.(K.Cabrera)

Dato:

Karen y el modelo se conocieron en ‘Combate’ y tuvieron un largo romance que terminó abruptamente. Ella dio a entender que este se colgó de su popularidad para hacerse conocido.