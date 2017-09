Cristian besó a Cacho

Se soltó el cabello y se vistió de reina. Cristian Zuárez, ex pareja de la polémica Laura Bozzo, sorprendió en la última gala de ‘El Gran Show’, donde no solo se tomó su papel en serio al transformarse en la cantante mexicana Gloria Trevi, sino que tuvo la osadía de robarle un tremendo beso al maquillador Carlos Cacho.

El argentino dejó con la boca abierta a todos y fue elogiado tras su caracterización como la irreverente y extrovertida Gloria Trevi, pues tuvo que bailar en tacos el tema “Y todos me miran” y lucir un enterizo entallado que simulaba un esmoquin en la parte delantera, y mostraba una tanga en color negro, en la parte de atrás.

Entre los comentarios del jurado, Carlos Cacho resaltó el maquillaje y caracterización de la ex pareja de Laura Bozzo. Este, sin pensarlo dos veces, caminó hacia el maquillador y dijo: “Quiero hacer algo y estoy vestido adecuadamente para hacerlo, permiso”. Cristian Zuárez se acercó a Carlos Cacho, cogió su rostro y le dio un beso.

Cristian Zuárez dijo que su presentación fue un homenaje a los homosexuales y para aquellos que todavía no salen del closet. “Cuando uno está seguro de su sexo, de su hombría, no está demás en ser un poco libre, de aceptar al prójimo como es. Yo no tengo ningún prejuicio”, señaló.

CHOTEA A LAURA

Cristian Zuárez confesó que se quitó el anillo de compromiso que tenía de Laura Bozzo para evitar más habladurías; además de que era un amuleto que le traía mala suerte en la gala de EGS. “Es una manera de poner punto final al tema de Laura y hablar más de mí, de lo que yo estoy haciendo, de mi trabajo, de lo que me gusta”, dijo el cantante. Finalmente, aclaró que tiene una buena relación con la popular ‘Abogada de los pobres’ tras finalizar su romance.