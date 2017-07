Cristian chotea a Chabelita

Parece que la rela­ción de Cristian Do­mínguez y la bailari­na Isabel Acevedo va por caminos opuestos pues ambos tienen dis­tintas proyecciones. El conocido ‘wachiman’ hablará hoy de su me­diático romance en ‘El reventonazo de chola’, donde señala que no tiene planes a futuro con su Chabelita.

“Todo está yendo paso a paso y no tene­mos proyección ni de casarnos, ni de convi­vir, ni a tener familia”, afirmó Domínguez que días antes declaró que si piensa en casarse se­ría en ocho a diez años.

Sin embargo, una opinión diferente a la de su pareja tiene la licenciada pues en el programa ‘En boca de todos’ dijo que le gustaría que Chris­tian sea el padre de sus hijos. “No es algo que esté en nuestros planes casarrnos, no me casaría todavía, pero sí me gustaría que fuera el padre de mis hijos”, indicó.