Cristian disfruta de su soltería

Luego de varios meses de anunciar su separación con Laura Bozzo, Cristian Suárez señaló que se encuentra disfrutando de su soltería, después de 17 años de relación. “Mi corazón está tranquilo, disfrutando de cada momento. No tengo ahora el ánimo de estar en pareja (…) Trabajar 17 años al lado de Laura hice muy poco”, dijo el excantante.

Además señaló que Laura siempre estará en su vida. “En los tres meses que no estoy con ella, siempre me la recuerdan. Laura no se fue, Laura está”, comentó tras su participación en la 5ta gala de ‘El Gran Show – La Revancha”.

Finalmente, confesó que siempre quiso ser bailarín, esto tras bailar al ritmo de “Time of my life”. “Toda mi vida soñé bailar esta canción. Ser bailarín es mi sueño frustrado”, declaró el argentino quien se salvó de la sentencia tras enfrentarse a Melissa Klug y Fernanda Kanno.