Cristian Rivero habló sobre su relación con Gianella Neyra en su podcast y reveló que sus anteriores relaciones siempre terminaron mal.

Recientemente, Cristian Rivero hizo una pausa a la conducción de programas televisivos y sorprendió a sus seguidores creando su propio podcast, donde presentará diferentes entrevistas. Sus invitados serán mas que nada expertos especialistas en bienestar físico, mental, emocional y financiero. El primer invitado del podcast fue Christian Yaipén, vocalista del Grupo 5 debido a que Cristian lo admira bastante por su talento y calidad humana.

Su más reciente invitada fue la psicoterapeuta Lizbeth Cueva, quien trató varios temas de pareja desde un punto de vista psicológico. Además brindó distintos consejos que ayudarán a identificar una posible infidelidad en la relación. Fue esta entrevista en la que el conocido conductor de televisión revelo lo mal que le había ido en sus anteriores relaciones.

¿Qué dijo Cristian Rivero?

Durante una conversación sobre la infidelidad, el conductor consideró que la fidelidad no es algo fácil debido a la naturaleza del ser humano y las cosas que le rodean.

“El tema de la fidelidad es complicado, es una decisión, hay una formación de casa, pero qué difícil es lidiar con el diablo todos los días, tanto como para hombres y mujeres”, expresó.

En otro momento, la especialista resaltó lo importante que es en una relación saber como terminaron con su anterior pareja. Esto es debido a que es un factor que ayuda a saber como llegaron a la vida de la otra persona y que es lo que buscan en un futuro.

Tras esto, Cristian Rivero confesó que a él no le había ido bien en sus relaciones amorosas anteriores a Gianella Neyra. Sin embargo, ese aspecto ha cambiado con el tiempo.

“Nunca he terminado bien mis relaciones, nunca… Tengo contacto con una y otra enamorada, pero en su momento, nunca he terminado bien… Hoy soy otra persona, hay unas cosas que no caería en la misma situación”, indicó.

El conductor indicó que era muy desconfiado con sus exparejas sin algún motivo aparente y esto dañaba seriamente su relación.

“Yo he estado en relaciones, donde no tenía mayor motivo para desconfiar, pero desconfiaba….no sé si pasaba por una inseguridad, fantasma, no sé, pero desconfiaba”, señaló.