Cristian Zuárez a Jorge Páucar: “Perdón por faltarte el respeto”

Un día después de las amenazas proferidas contra Jorge Páucar, periodista de Karibeña, Cristian Zuárez se disculpó a través de un mensaje enviado al messenger de Facebook de nuestro colega.

“Gracias por sacar a mi madre de todo esto, es lo único que me mortificó de todo lo que has dicho. Todos pueden opinar mientras sea con respeto, PERDÓN POR FALTARTE EL RESPETO. ESPERO ACEPTES LAS DISCULPAS DE MI PARTE. Y lo hago porque tú aceptaste que te equivocaste, también”, escribió la expareja de Laura Bozzo.

Páucar afirmó sentirse satisfecho con las disculpas del “Pelucón”. “Yo me retracté por la utilización de un término inadecuado en una columna de opinión y él ha hecho lo propio por las cosas que dijo. Creo que ahí dejamos zanjado el tema”, expresó el editor de Karibeña.

HERMANO AÚN MOLESTO

El único que no se ha retractado por las fuertes expresiones racistas a nuestro colega es Jony Zuárez, hermano de Cristian, que vive en Buenos Aires. “Yo me enojé por las cosas que dijo de mi madre”, aseguró en Amor, amor, amor, pero no tuvo ninguna palabra de arrepentimiento.

SOLIDARIDAD DE LA PRENSA

En tanto, la portada de nuestro diario captó la atención de los principales portales del medio y las muestras de solidaridad de muchos hombres de prensa con Jorge Páucar por lo sucedido, no se hicieron esperar.

“Mi solidaridad como colega y persona, esos son gajes del oficio. Siempre es bueno que entre nosotros podamos darnos la mano”, manifestó Manuel Rosas, conductor de Exitosa Noticias.

En el programa Amor, amor, amor también difundieron un informe sobre el tema y, como colegas, expresaron su apoyo al periodista de Karibeña. “A la prensa se le respeta, Cristian. No hacemos nuestro trabajo pensando en si te gusta o no; hay formas, y respetos guardan respetos “, señaló el informe periodístico del programa de espectáculos de Latina.

SIGUE LA BRONCA

Mientras, los hermanos Jony y Jesús Zuárez siguieron con sus dimes y diretes en televisión. “Hablan sin saber, yo conozco a Adriana (Amiel). Acá le manejo sus casas y cosas. Yo estuve tres meses en Miami y sé que hay una amistad (entre Cristian y ella). Se llevan por una foto y empiezan a armar historias amorosas”, dijo desde Buenos Aires, Jony, en Amor, amor, amor.

Volvió a acusar a Jesús de ser el responsable de filtrar las fotos de Cristian y Adriana. “El que está detrás de todo esto es mi hermano Jesús. Desde que vino a la Argentina esas fotos desaparecieron y luego salieron en Perú”, manifestó.

La respuesta no se hizo esperar. “Este es uno de los tantos audios donde él me llama pidiéndome para que lo haga famoso, que lo ayude con eso, porque necesita dinero para pagarle la camioneta a Cristian. Supongo que ahora ya no le debes dinero porque sales a defenderlo. Él usaba el dinero de Adriana de las casas que alquila en Argentina y se lo gastaba. Él vive en la casa de mi madre porque no paga nada y no sabe usar ni siquiera un pincel”, afirmó Jesús.