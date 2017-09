Cristian Zuárez: “Extraño la adrenalina de Laura”

Por Ketty Cabrera

Vividor, mantenido, aprovechador, tramposo, y otros adjetivos más. De él se ha dicho de todo y afirma que ya está acostumbrado. Luego de su mediática separación con la polémica Laura Bozzo, Cristian Zuárez decidió por fin contar su verdad en Karibeña. Hablar de las fotos donde se le ve de la mano de una bella dama de nombre Adriana Amiel, a quien la propia autodenominada ‘abogada de los pobres’ la dejó como la amante. El argentino dice que todo es mentira.

Zuárez ha vuelto al Perú tras su separación y desde hace tres semanas lo vemos lucirse en ‘El gran show’, donde los coqueteos con la no menos famosa Gisela Valcárcel se han hecho evidentes y él tampoco descarta nada a futuro. “Regresar a la pista de baile en Perú ahora es diferente, el tema es que el público sigue con la imagen aún de una relación con Laura, pero yo quiero ir más allá de eso. El hecho que esté hoy sin ella hace que todo se refleje en uno. Entonces doble concentración, porque ya no tienes de dónde apoyarte”, comentó el argentino.

-¿Por qué decidiste regresar al Perú?

Es la segunda vez que participo en ‘EGS’, para mí esto es como una granja de retiro espiritual después de todos los problemas.

-¿Qué has dejado en Estados Unidos?

Estoy en toda Latinoamérica, porque represento el show del doble oficial del ‘Rey del Pop’, Rodrigo Teaser y junto al coreógrafo del mismo Jackson, Lavelle Smith Junior. Es un tributo completamente en vivo.

-¿No hubo vuelta atrás cuando te separaste de Laura?

Si sale a matar, yo tomé una postura de tomarnos un tiempo pero ella decidió mandar todo al diablo, bueno estaba bien, pero yo sabía la verdad. Luché por esa verdad y la mantuve hasta el día de hoy porque es lo que pasó.

-Pero en 17 años ya estás acostumbrado a lo que se dice y no se dice ¿por qué esta vez afectó más?

Yo estoy acostumbrado pero parece que Laura no y eso es lo que me revienta, eso va a ser así pero se pica porque no le gusta que hablen de ella. Menos dejarla como cachuda.

-¿Se puede ser fiel en lo físico y pensamiento?

En pensamiento no, porque uno como hombre puede tener el ojo alegre, pero en cuanto a lo otro siempre he sido respetuoso por la imagen de mi novia porque éramos una pareja sólida.

“NUNCA FUI MANTENIDO”

-¿Lo que más te ha dolido en tu relación es que te digan mantenido?

Sí, porque soy una persona que se rompió el cu… trabajando desde los 8 años vendiendo en la calle.

-¿Te quisieras reconciliar con Laura?

No es que yo me quiera reconciliar, si ella está feliz como está, perfecto. No te voy a decir que estoy celebrando pero siento que está bien este distanciamiento para saber qué es lo que quiere uno del otro. Hoy por hoy los dos estamos pensando en cambiar muchas cosas.

-¿Cómo te sientes sin ella?

Me siento ocupado, y segundo no siento el duelo porque la prensa todo el tiempo me está hablando de Laura (risas).

-¿La extrañas?

Extraño la adrenalina que solo la tienes con ella, porque Laura es así de temperamental, hiperactiva.

-¿Cómo eres ahora sin Laura?

El hiperactivo de siempre, pero ahora todo lo veo para mí, antes lo hacía todo por ella y ahora mi atención es a mí.

-¿Te arrepientes de no haberte casado con ella?

Se lo pedí nueve veces y no quiso, no me arrepiento de haberle pedido matrimonio. Si ella no se quiso casar se respeta pero yo le dije que ya no se lo volvería a pedir.

-Pero si regresan se casan…

No está en mis planes casarme ni volver con ella, yo dejo que las cosas fluyan.

-¿Es cierto que te han propuesto escribir un libro sobre tu romance con Laura?

Es sobre mi vida, estoy en conversaciones, la propuesta es en Miami y se haría una serie, pero aún no hay nada concreto.

-¿Te molestaría ver a Laura con otra pareja?

No sé, no creo, porque ella no es así. No es que saco un clavo y me meto con otro, no porque a ese clavo lo va a querer siempre (risas).

-¿Estás soltero?

Sí, solterito.

CITA CON GISELA

-Pero te vimos en coqueteos con Gisela…

Casualmente antes de Laura primero conocí a Gisela, pero en esa época ella estaba casada con Roberto Martínez. No está en mis planes enamorarme, pero tampoco lo descarto.

-¿No descartas un cafecito con Gisela?

Hemos cenado, hemos hablado, es una mujer interesante y guapa. A Gisela la admiro mucho, por todas las cosas que hizo, es una mujer completa, su infancia es parecida a la mía, de no tener nada y salir adelante.