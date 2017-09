Cristian Zuárez: “Hay favoritismo en EGS”

El argentino Cristian Zuárez confía en dar la pelea esta noche en ‘El gran show’ y superar así la triple sentencia donde tiene que enfrentar al huracán Melissa Klug y Angie Jibaja. Sin embargo, el ex de Laura Bozzo esperar lograr la mayor votación, aunque no confía mucho en la imparcialidad de Tilsa Lozano, quien ha mostrado en más de una ocasión su simpatía con la ex de Jefferson Farfán.

“¿Si le temo a Melissa? Por supuesto que sí, cómo no voy a temerle si tiene sus fans y todo. Yo estoy como invitado nada más en la sentencia. Estoy sufriendo por ambos lados, porque Angie y Melissa son dos candidatas firmes para llegar a la final. Más allá de los que nos toca estar sentenciados, sé que será así. Yo tengo miedo a las dos”, señaló el gaucho.

¿Te sientes confiado en que superarás la sentencia?

Yo puedo tener fans, pero no tengo de amiga a la juez que nos da el puntaje en la gala. Melissa es amiga de ella. Hay favoritismo.

¿Es la primera vez que confrontas un favoritismo?

Todos los participantes están diciendo que Melissa es favorita. Están hablando a sus espaldas.

Igual Melissa, Angie o tú dejará esta noche la competencia…

Hay sensaciones encontradas. Sabemos que cualquiera de los tres se puede ir, pero yo si me tuviera que ir hoy, me voy contento porque conocí a personas maravillosas y me voy satisfecho dentro de las cosas que vine a hacer, pero nadie quiere irse. A la larga todos queremos llegar a la final.