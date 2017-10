Cristian Zuárez: “Nada me ata a Laura”

El argentino Cristian Zuárez puso punto final a una posible reconciliación con Laura Bozzo, al señalar que no hay nada que los une y por el contrario quiere recuperar el tiempo perdido y disfrutar de su trabajo durante su estadía en el Perú. “Es una relación de 17 años, que lamentablemente estamos ahora distanciados, pero eso no quita que tengamos una buena amistad (…) No hay nada de por medio, no hay nada que me ate a Laura ni dinero ni familia ni un hijo. Ya está todo”, indicó el excantante del grupo Complot.

Sin embargo, el participante de ‘El gran show’, recalcó que mantiene una buena relación con la popular ‘Abogada de los pobres’, pero que su camino sigue sin Laura. “Hay un cariño especial con Laura. A muchos le sorprende que me emocione cuando me preguntan por ella, pero cómo no me voy a emocionar cuando viví un montón de cosas al lado de ella. Mi relación con ella fue sin interés”, dijo el gaucho.

Nada con hermano

Cristian también habló del distanciamiento con su hermano Jesús Zuárez por filtrar unas fotos a la prensa, donde aparece con Adriana Amiel y dejó en claro que no tiene ninguna comunicación por el momento. “La relación con mi hermano es irrecuperable por la gravedad del tema. A mí me duele mucho más, inclusive, más que la separación con Laura. Para mí fue muy doloroso que mi hermano me hiciera eso. No puedo poner un calificativo, pero me dolió”, manifestó el excantante, quien aclaró que él no se esconde y siempre da la cara.