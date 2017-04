Cristian Zuárez: “No se dejen estafar”

Indignado, así se mostró Cristian Zuárez al enterarse que intentan sabotear el show de su representado Rodrigo Teaser, quien imita a Michael Jackson a través de su espectáculo ‘Tributo al rey del pop’. Según cuenta el novio de Laura Bozzo, hace un tiempo atrás Joaquín Galán, integrante del conocido dúo argentino Pimpinela, copió su idea y se robó a su artista, Sergio Cortés (otro imitador de Michael Jackson), quien en ese tiempo era representado por el ex Complot.

“Ellos llaman a María de los Ángeles, que era la representante en Argentina, y yo manejaba a Sergio Cortés y me dijo que teníamos que hacer un contrato y viajar a Argentina para hacer show y ahí recién íbamos a firmar, yo pagué la ropa y ellos firmaron contrato sin mí, él (Joaquín Galán) firma como robándome la idea y el artista, y yo reclamé mis derechos, que se me pague la suma de 50 mil dólares que es la suma de inversión, pero como no se da yo sigo trabajando con Rodrigo Teaser y el coreógrafo de Michael Jackson”, comentó Cristian.

Sin embargo, Cristian hace un llamado al público peruano para que no se deje engañar con el show de Sergio Cortés, pues asegura que no es un buen show. “Yo les comenté a ustedes que quise llevar a Perú el show de Rodrigo Teaser (imitador de Michael Jackson) “Tributo al rey del pop” y ahora Joaquín Galán quiere llevar un imitador de Michael con el nombre de “Tributo al rey del pop Michael Jackson”. Lo que quiero decirle a la gente es que no se dejen engañar con un mal show, con un show que solo busca manchar el tributo al Rey del pop”, acotó.

“Joaquín (Galán) juega tan sucio que ha llamado por teléfono a Lavelle Smith (coreógrafo de Michael Jackson, quien trabaja con Rodrigo Teaser) para llevárselo a trabajar con él, pero el coreógrafo se negó a trabajar con ellos”, añade el argentino.

Finalmente, Zuárez indica que no es la primera vez que tiene algún roce con Joaquín Galán, pues cuenta que en el 2012 el cantante le cobró para venir apoyar a la Teletón, que es una actividad a beneficio de los niños con cáncer.

“Mi relación con Joaquín Galán nació en la Teletón de Perú en el 2012, en ese año llevé a cinco grupos y propuse llevar a Pimpinela y una semana antes de viajar a Lima me dijeron que cobraban 15 mil dólares más dos pasajes en primera, más 2 suites presidenciales en el Hotel Sheraton, cuando todos los artistas solo cobran por el pasaje y la comida, incluso llevé a Alex Lora y él regaló su guitarra para que la pongan en subasta, pero tuve que conseguir el dinero para pagarle a Pimpinela y eso me desilusionó un poco”, precisó Cristian.