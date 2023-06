Compartir Facebook

Una mamá ha sido duramente criticada por decidir llevar a su bebé a un concierto de metal, donde se caracteriza la música pesada, esto habría enfurecido a cibernautas.

Lauren McAuley de 30 años viene recibiendo duros comentarios por divertirse a su manera con su retoño, a pesar de que siempre veló por su seguridad.

Crianza responsable

La mamá contó que, muchas personas que le han comentado en Internet la acusan de ‘poner en riesgo’ la vida del bebé al llevarlo a un evento en donde hay mucha cantidad de público.

Además, resaltaron la presencia de demasiado ruido y también consumo de alcohol, y otras sustancias.

Pero Lauren no ha querido hacer caso a esas críticas, ya que ella está acostumbrada a asistir a ese festival.

De hecho, es la cuarta vez que va, ya que el año pasado asistió mientras estaba embarazada de su hijo.

El pequeño Lemmy, bautizado así en honor al frontman, Lemmy Kilmister, de Motörhead, pareció disfrutar mucho a esos cuatro días de festival.

Responde críticas

Para demostrar que su bebé no lo pasaba mal, subió algunas fotos de él descansando en el césped del parque.

Además, criticó a las personas que le hicieron malos comentarios y los definió como ‘jueces imbéciles’.

“La gente es realmente miserable. Sabes, estás condenado si lo haces, estás condenado si no lo haces. Personalmente, me gusta mucho pasar tiempo con mi hijo, así que no tengo ningún problema en llevarlo“, le dijo a los haters.

Las personas le criticaban que el público borracho y el ruido extremo podían hacerle daño al pequeño. Sin embargo, Lauren explicó que tenía unos audífonos de bebé que anulaban el ruido ambiental.

“Hubo muchos comentarios negativos de personas que decían que el festival no es ‘amigable para los niños’, pero Download Festival ha creado literalmente un área amigable para los niños este año llamada Mini Moshers donde tenían instalaciones para cambiar pañales“, agregó la madre.

Mamá prevenida

Incluso, le dijo a sus seguidores que Lemmy contaba con ropa para todo tipo de clima si es que había problema con la temperatura.

«Todavía hay muchas cosas que Download Festival puede hacer para que sea un lugar más amigable para los niños, pero la imagen que puse era en realidad de Lemmy en un evento infantil donde tenían música en una carpa para los niños“, explicó.

Incluso, recalcó que pudo optar por dejar a su bebé a cargo de otras personas pero ella decidió disfrutar de lo que más le gusta con su engreído.

“A algunos padres les gusta dejar a sus hijos y tomarse un descanso, pero no todos tienen esa opción. Podría haberlo hecho, pero no quería“, acotó.