Cruza dedos por Korina

El chico reality, Mario Hart, espera que el fallo de la Superin­tendencia Nacional de Migraciones salga a favor de su esposa Korina Rivadeinera, quien aún se encuen­tra en la clandestinidad. “Estamos a pocos días del fallo judicial y Dios quiera que Korina se quede y que pronto pueda hacer su vida normal”, comentó el piloto.

Por otro lado, agradeció el apoyo que ha tenido la venezolana de parte de congresistas de diversas bancadas políticas a través de las redes sociales.

Finalmente, comentó que el próximo 2 de setiembre estará de telonero en ‘Lima Music Fest 2017 Reggaeton’, donde compartirá esce­nario con Leslie Shaw, a quien según él, prefiere no criticar. “Yo nunca me he referido mal de ella ni del género ni de otro artista, creo que hay mu­cho talento peruano, gente que está surgiendo y yo trato de aprender de los artistas que hay”, señaló.