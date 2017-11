Cuadra a Mayra Goñi por Yahaira Plasencia

Luego que la actriz Mayra Goñi dejará como celosa e insegura a la salsera Yahaira Plasencia, el integrante de ‘Esto es guerra’, Luis Alonso Bustíos, salió en defensa de la salsera y criticó duramente a la actriz de ‘Ven, baila quinceañera’ por sus comentarios.

“Es mi amiga, y ella dijo que no tenía nada en contra de Yahaira, pero me pareció que esas declaraciones fueron un poco fuertes como para no tener nada en contra de una persona. Fue medio burlona”, precisó Bustíos.

“No habló de mí, habló de Yahaira, y creo que no estuvo bien la forma en que lo dijo”, agregó el exfutbolista que dejó en evidencia que estaría en coqueteos desde hace tiempo con la expareja de Jefferson Farfán.

En tanto, Yahaira, quien el lunes regresó al reality de competencia, prefirió no entrar en enfrentamientos. “No tengo el placer de conocerla. Obviamente sé quién es, es una súper actriz. Más no sé”, dijo.