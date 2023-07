Compartir Facebook

Andrea San Martín ganó la demanda de juicio que le entabló a su expareja Juan Víctor, sin embargo, no se sabía cuánto recibiría la ‘Ojiverde’ tras esta decisión.

La empresaria había exigido inicialmente la suma de 7 mil soles para su hija menor, sin embargo, este pedido no fue concedido por el juez.

Gana demanda de alimentos

Andrea ganó el juicio de alimentos el miércoles 12 de abril de 2023, demanda que le interpuso a Juan Víctor madre de su hija menor.

La influencer había notificado a Juan Víctor por solo pasarle 800 soles de alimentos para su engreída, suma que consideraba no adecuada para cubrir las necesidades de su hija.

“La pensión de alimentos de mi hija era de 800 soles, de esos 800 soles hubo una época que me pasó 0 soles al mes, y yo nunca lo he criticado, jamás he salido a hablar mal de él”, contó en ese entonces.

Además, recalcó que subió la suma de la pensión de alimentos, pero su expareja no estuvo de acuerdo.

“En la conciliación yo le pido 1500 soles y el señor no quiso aceptar porque dijo que con los 800 era más que suficiente, es ahí donde toca hacer la demanda de alimentos, donde el juez lo que te solicita es un cuadro global de absolutamente todos los gastos”, añadió.

¿Cuánto recibirá Andrea San Martín?

Según un diario local de corte la resolución emitida por el Tercer Juzgado de Paz Letrado señala que Juan Víctor Sánchez deberá asumir la suma de 1400 soles.

Como se recuerda Andrea San Martín exigía la suma de 7000 soles, pero el poder judicial le terminó y redujo considerablemente el monto.

Andrea San Martín disfruta su soltería

Por otro lado, en el ámbito sentimental, la ‘Ojiverde’ se ha dejado ver de fiesta en fiesta junto a sus más cercanas amistades disfrutando de su soltería.

Pues la empresaria afirmó que ella tiene el derecho de salir con quien desea sin tener que ser criticada por la sociedad.

Como se recuerda, recientemente, Andrea fue captada en la celebración de la comunidad LGBT donde se animó a darse un beso de tres junto a su inseparable amigo Elías Montalvo.