¡Completamente enamorados! Durante los últimos días, una noticia remeció “Chollywood”. Los rumores indicaban que el capitán de los “combatientes”, Pancho Rodríguez, habría puesto punto final a su relación con la reina de belleza, Nathaly Terrones. Según lo expuesto por “Amor y Fuego”, ambos se dejaron de seguir en redes sociales. Sin embargo, rápidamente el chileno salió a desmentir los rumores y afirmó que su relación va viento en popa. “Fue una tontería. De hecho, ahorita estoy yendo a cenar con ella”, indicó en enlace telefónico. Las dudas quedaron disipadas cuando se vio a la parejita disfrutando, más enamorados que nunca, del concierto de Axe Bahía. ¿Quieres saber más detalles de la pareja? Conócelos aquí.

La historia del “Pitbull” Pancho Rodríguez en Perú

A finales del 2014, en Combate se anunciaban dos nuevos refuerzos. Uno de ellos era el chileno Pancho Rodríguez, quien llegaba de ser campeón en un reality de su país. Por azares de la vida, el “Jefe” lo colocó en el equipo verde, donde escribiría su más grande historia. Fue campeón en varias temporadas, al igual que fue escogido como mejor competidor.

Durante los últimos años de Combate, la mayoría de los competidores comenzó a irse a Esto es Guerra. Pese a las innumerables ofertas que recibió, Pancho Rodríguez nunca abandonó el barco y se quedó hasta el final del reality. De esta manera, el «Pitbull» es considerado como uno de los históricos de Combate

“Este año (2018) fue el más difícil para mí. No puedo imaginar lo que será de mí. Se cierra esta etapa de Combate, muy bonita. Ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias Pipi, gracias Shushu y Combate es y siempre será bacán”, indicó Pancho en el último día de Combate.

Primera foto de Pancho Rodríguez en su ingreso a Combate. (Foto: Combate ATV)

Al año siguiente, el “Pitbull” sorprendería ingresando a Esto es Guerra, reality donde se mantiene hasta ahora. Ha sido 3 veces mejor guerrero y también encontró el amor. Estuvo varios años con Tepha Loza, hasta que ambos decidieron ponerle punto final a su romance.

La vida de Pancho Rodríguez dio un giro cuando conoció a Nathaly Terrones. Las cámaras de “Amor y Fuego” los ampayaron besándose, por lo que ambos salieron a confirmar su relación que data desde febrero de este año.

“Le pregunté a mi amigo si la conocía, le dije que necesitaba conocerla porque era mi destino. Él me miró y me dijo ‘son tal para cual’ (…) Pasaron tres semanas y nunca nos vimos, ella no podía, que sé yo. Pero yo dije ‘si ella es mi destino, tengo que conocerla por mis propios medios’. Le mandé un mensaje, muy de ‘qué linda tu vibra, lo que proyectas’, fue cero gileador. ¡Y me lo respondió!”, contó en el podcast «COM FM».

¿Cuántos años de diferencia hay entre ambos?

Francisco Rodríguez Prat, más conocido como Pancho Rodríguez, nació el 10 de octubre de 1984. El chileno actualmente tiene 38 años de edad, mientras que su pareja, Nathaly Terrones cuenta con 27 años. Ambos se llevan 11 años de diferencia, pero como reza el dicho, para el amor, no hay edad…