Cuidado con las playas peligrosas

Muchos limeños enrumbarán hoy domingo en busca de un día de playa al norte y sur de la capital. Pero tenga mucho cuidado, solo en lo que va de la temporada de verano, un bañista murió ahogado y 192 bañistas se salva­ron de morir, gracias al valiente trabajo de los salvavidas.

PLAYAS PELIGROSAS

Por ello es recomenda­ble tomar nuestras pre­cauciones y saber que playas son peligrosas para los bañistas. Según la policía de salvataje, las playas más peligrosas de nuestro litoral en el norte son, Playa Chica y playa Grande, ubicadas en el distrito de Santa Rosa y Bahía Blanca y balneario de Costa Azul en el distrito de Ventani­lla. Asimismo en el sur, Conchán, Venecia, Barlo­vento, Punta Rocas, Punta Negra, Santa María del Mar, Llaya, Puerto Viejo, León Dormido. Asimis­mo, La Ensenada, Bujama Pueblo y Cerro Azul.

Recomendaciones

Los amigos salvavidas, recomiendan que antes de ingresar al mar no consumir alcohol o alguna sustancia alucinógena. Asimismo verificar que la playa cuente con salvavidas, fijarse en las bande­ras: si es verde pueden entrar, pero si es roja no. También hacer caso a las señalizaciones, sobre todo en las playas peligrosas y no rodear con som­brillas las torres de los salvavidas, porque dificul­ta la labor de rescate.

