¡Cuidado! Mujer estafa a conductores fingiendo atropello y les pide dinero

¡También puedes ser víctima!. Juana Jacinto, es el nombre de la señora que se dedicaría a fingir un atropello y pedir dinero a cuantas personas se le crucen.

Así lo denunció este fin de semana Carla Rodriguez, una usuaria de Facebook, que se atrevió a hacer público su caso, luego de haber pasado por un momento terrible en el Mall de Bellavista debido a una ‘estafadora’, como ella lo señala en la publicación.

“Una mujer cruzó por delante de mi automóvil y vino directamente a el espejo retrovisor de mi auto pegándose al carro e hizo como que la bolsa que llevaba en la mano topó con el espejo y dejó caer la bolsa, al sacar la bolsa gritó se cayó mis medicinas ya se rompieron”, narraba lo ocurrido.

Juana Jacinta, decía que las medicinas que se le habrían estropiado, costaban alrededor de 450 soles,“Aunque yo sabía que no era mi culpa, le dije señora porque se pego tanto al carro y más aún con las medicinas y en total costaba según dijo S/ 450 fuimos a la farmacia y nos dijeron este tipo de medicamento lo venden solo en hospitales cuando le dije señora no es negligencia mía usted vino contra mi auto me dijo es culpa de las dos que sea 50 y 50”, escribía Carla Rodriguez alarmando a todos las personas que leían la publicación.

A esta denuncia, se sumaron más personas que también habían pasado por un momento similar. Ursula Rabanal comentó haber sido víctima de la misma persona, pero en el cruce de la avenida Javier Prado con Aviación. También está el caso de Gerson Huapaya, que denunció haber sido víctima de Juana Jacinta en dos oportunidades.

Al mismo mismo tiempo varios de los cibernautas, esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y no dejen pasar este hecho; ya que, según señalan, existen otras personas que engañan con un modo de obrar parecido.

OTROS AFECTADOS: