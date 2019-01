Leonard León : “Cumplo con mis hijos”

Se cansó. Leonard León salió al frente luego que su expareja Karla Tarazona dijera en redes sociales que aún no ha matriculado a sus hijos porque “el papá no se porta”. El conocido cantante de cumbia señaló que está al día con la pensión de sus dos hijos y –más bien- le preguntó a su exesposa qué hace con el dinero que se le entrega.

“Lamentablemente siempre utiliza a mis hijos para generar noticia. En primer lugar estoy totalmente al día con las pensiones de mis hijos. Ellos no están en enero y febrero en el colegio, no se paga pensión, entonces la señora qué hace con el dinero que debería ser ahorro para el inicio del mes escolar en marzo”, indicó el cantante de cumbia que desde hace seis meses no ve a sus hijos pues ha iniciado una demanda para régimen de visitas.

-¿Por qué no puedes ver a tus hijos?

No los veo porque los sacó de la academia de fútbol Cantolao sin consultarme, yo pagué cerca de cuatro meses y tengo los recibos guardados. Incluso, una señora fue despedida por culpa de ella porque me ayudaba a comunicarme con mis hijos.

-¿No te deja comunicarte con tus hijos?

Este lunes se ingresa la demanda por modificación de régimen de visitas, yo quiero que un juez determine esto para que la señora no me ponga trabas cuando le da la gana, no me voy a someter a sus condiciones, soy su padre y tengo derecho a verlos.

-Ella buscó como excusa a tu actual pareja, Olenka Cuba…

Así es, ya he formado una familia y voy a tener una hija con mi actual pareja, estoy feliz y quiero compartir mi felicidad con mis hijos. Jamás permitiría que les hagan daño.

-¿Vas a sacar las garras por tus hijos?

Todo tiene un límite. De mí ha dicho de todo, ha manchado mi imagen y nunca dije nada pero ya basta. Este 29 de enero a las 10 de la mañana la señora y Mariella Zanetti están citadas en el 11 Juzgado Penal de Reos Libres por el juicio por difamación que le entablé. (K.Cabrera