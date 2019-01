Dan de alta a Nicola Porcella

Tras haber sido operado por una fuerte infección, el ‘guerrero’ Nicola Porcella anunció en su cuenta de Instagram que fue dado de alta por la clínica y podrá volver a su casita. Asimismo, el integrante de ‘Esto es guerra’ mandó una indirecta para los malos amigos. “Hoy por fin me dan de alta después de varios días, han sido días difíciles porque no pude viajar con mi hijo y era un viaje planeado hace meses, pero todo pasa por algo y esto me sirvió para darme cuenta quiénes son mis verdaderos amigos”, posteó el modelo debajo de una foto donde luce bastante recuperado.

“Gracias a todos por sus mensajes, por las visitas y por preocuparse por mí. Y una vez más como el fénix a levantarme y seguir adelante”, añadió.