Daniel Lazo: “Me pasé de tragos”

El cantante Daniel Lazo utilizó sus redes sociales para disculparse con sus fans por cantar en estado de ebriedad, en su último concierto en Tarapoto. Este aceptó que cometió un error y aseguró “que no volverá a pasar”. “Es de caballeros reconocer errores y hoy me toca a mí, quiero disculparme por lo sucedido en Tarapoto. Sí, me traicionaron sus tragos, todos cometemos errores. Pido disculpas a los asistentes y a mis seguidores”, posteó el joven en Facebook.

A pesar de sus palabras, algunos usuarios critica­ron el bochornoso momento y no dudaron en recor­darle que el año pasado su esposa lo denunció por agresión física, cuando tenía 5 meses de embarazo.