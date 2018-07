Daniela Darcourt asegura que no necesita colgarse de Yahaira Plasencia y le molesta que las comparen

La cantante de salsa Daniela Darcourt aseguró que no necesita de nadie para encabezar titulares en los medios de comunicación y que si en algún momento necesita ‘colgarse’ de alguien, será de su exagrupación Son Tentación, porque tiene talento y no de Yahaira Plasencia.

“De eso se trata, de brillar con luz propia y sin necesidad de colgarse de nadie. Si quisiera colgarme de alguien, lo haría de una agrupación exitosa, como Son Tentación o de Paula Arias, pero no de otra. ¿Si me gusta el ‘Baile del totó’? He movido el totó, lo he bailado, pero ya pasó de moda”, afirmó la también participante de ‘El artista del año’, que estuvo en el ‘Circo de la Chola Chabuca’.

Daniela también comentó que le “molesta mucho” que la comparen con Yahaira Plasencia porque cada quien “hace su trabajo y hay público para todos”. “No nos suma estar hablando una de la otra. Tengo una carrera impecable y no necesito de eso (escándalos). Me siento una artista y ella es artista a su manera”, agregó.

APOYA A SU EXPUPILA

De otro lado, Paula Arias elogió el talento y la humildad de Daniela, a diferencia de Yahaira Plasencia, quien también formó parte de su grupo de salsa. “Ella ha demostrado que ha surgido y ha sido con su sacrificio. Llena locales, así que invito al público que vaya a su show para que vean realmente lo que es mostrar talento sobre el escenario. Ya la he visto (en un show) y me siento orgullosísima de Daniela, pero no solo de su talento, sino de su calidad de persona, porque es una chica muy agradecida y ella sí es gente. Ella ingresó por la puerta grande y el público la sigue”, remarcó la líder de Son Tentación. (V. Rondón)