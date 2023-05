¡Daniela Darcourt estuvo presente hoy en Habla Kausa!

Compartir Facebook

La salsera se presentó hoy en el programa de Radio Karibeña para confirmar su participación en el evento del año. Daniela Darcourt cantará los temas de su más reciente álbum ‘Catarsis’ este sábado 03 de junio en el Parque Zonal Mayta Cápac en SMP.

¡Llegó al programa de Habla Kausa!

La salsera Daniela Darcourt llegó a la radio para confirmar su asistencia para este sábado: “Nos vemos este fin de semana en el Aniversario de Radio Karibeña ¡Sí Suena!”.

Además, la artista peruana multifacética, pasó un divertido momento en el programa de Habla Kausa con la conducción de Andrea Torres y Rolly Javier. “Daniela vas a estar con todo tu show, en realidad eres una capa, mis respetos”, comenta nuestra querida locutora Andrea.

“Aquí se hace lo que se puede, avanza uno poco a poco, lento, pero seguro. Agradecerles siempre el inmenso amor y cariño de todas las radios, a ustedes, a las familias que me acogen en sus casas ahora que estado en una temporada bastante larga en televisión«, menciona Darcourt. De repente, empieza sonar un ‘Feliz Cumpleaños’ y la salsera empieza a festejar.

En el programa de Habla Kausa celebraron el cumpleaños de Daniela Darcourt, quien cumplió 27 años el 20 de abril. La salsera disfrutó el momento divertido y le dio una mordida a su torta virtual.

Presenta su canción ‘Ya No Te Amo’

Daniela Darcourt también presentó su nuevo repertorio musical parte de su disco ‘Catarsis’ que se estrenó el 22 de abril. La primera canción en anunciar fue ‘Ya No Te Amo’, a lo que Andrea Torres le consulta la razón de sus canciones al desamor.

«La pregunta es ¿Qué no me han hecho? tengo un montón, libros por escribir, series para regalar, a ustedes Karibeña hagan su canal de películas y también les doy historias (…) pero ya estoy tranquila», comenta Daniela entre risas en el set de Habla Kausa.

«Todas las nuevecitas en el aniversario de Radio Karibeña», comenta la salsera. Las canciones que forman parte de su álbum ‘Catarsis’ son: ‘Vivir Sin Ti’, ‘Se Me Fue La Vida’, ‘Sabor a Ti’, ‘Ya No Te Amo’, ‘Vienes y Me Lloras’ y ‘Nuestro Amor’. Este último tema ‘Nuestro Amor’ lo canta junto al artista venezolano Ronald Borjas.

Daniela Darcourt en el Aniversario Radio Karibeña

Daniela Darcourt estará presente en el 14° Aniversario de Radio Karibeña. El evento del año que se celebrará este 03 de junio en el Parque Zonal Mayta Cápac en San Martín de Porres.

El concierto también tendrá la participación de artistas y agrupaciones nacionales e internacionales: «Hermanos Yaipén», «Deyvis Orosco», «Los 5 de Oro», «Tony Rosado», «El Encanto de Corazón», «Caribeños de Guadalupe», «Armonía 10», «Papillón», «Río Band», «La Única Tropical» y «Brunella Torpoco». Desde Argentina, «Ráfaga» y la animación de La Chola Chabuca.

Puedes comprar tus entradas en Vaope.com. Solo tienes que ingresar a la página web dando click aquí. Elegir el evento Karibeña 14 Aniversario, luego elegir tu ubicación, elegir el método de pago y listo ya tienes tu entrada. ¡Aprovecha la primera preventa!