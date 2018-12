Daniela Darcourt habla de encuentro con Yahaira Plasencia

No se corre. La salsera Daniela Darcourt habló sobre el esperado encuentro con Yahaira Plasencia, quienes ‘intercambiarán’ sus populares temas en la final de ‘Esto es guerra’. “Bueno, yo siempre he dicho que no tengo ningún problema, soy muy profesional, si ella tiene que estar en un lugar, donde yo también tengo que estar no tengo ningún problema, hasta el momento lo he dicho, nos hemos cruzado en varias ocasiones, obviamente de subir y bajar del escenario”, dijo la cantante.

“Yo no me he peleado con ella, no me he metido con nadie de su entorno. Merezco respeto al igual que yo lo tengo con ella”, agregó.