Daniela Darcourt: Por moverse como “licuadora” fue internada

La salsera Daniela Darcourt fue hospitalizada debido a una retención de líquido. La artista público en sus redes sociales una foto donde se le ve echada en una camilla y sumamente desencajada.

Contó que se encuentra mal debido al fuerte trajín de sus presentaciones y al uso de zapatos con taco. “Las sorpresas sí que no dejan de llegar a mi vida… Los tacos y el moverme como licuadora durante estos tiempos, sumado al trabajo, las emociones y los desórdenes que la propia madrugada trae, me trajeron aquí por una retención de líquido increíble”, sostuvo la cantante.

La intérprete de ‘Probablemente’ tranquilizó a sus fanáticos el indicar que se encuentra fuera de peligro y no desaprovechó la oportunidad para darles un consejo. “Estoy muchísimo mejor y con harta energía. Gracias a todo el equipo que me cuidó durante la madrugada y se encargó de que nada me faltara. Ya saben amigos, al más mínimo dolor, es importante no dejarlo pasar”, indicó Daniela.

“Ahora a descansar y llevar una vida más sana y con orden. Sus mensajes han sido de gran ayuda para la recuperación, los quiero”, puntualizó.