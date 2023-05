¡Daniela Darcourt presente en el 14° Aniversario de La Karibeña!

Compartir Facebook

La artista Daniela Darcourt se ha convertido en un ícono de la salsa peruana. Sus canciones como ‘Probablemente’, ‘Señor Mentira’ y ‘Adiós amor’ han conquistado al público nacional e internacional.

Tras el lanzamiento de su álbum y su concierto ‘Catarsis’, Daniela ha cautivado más a sus fanáticos. Ahora se ha confirmado su participación en el Aniversario de La Karibeña junto a grandes artistas nacionales e internacionales.

Daniela Darcourt en el Aniversario de La Karibeña

Daniela Darcourt confirma su presencia en este 14° Aniversario de la radio La Karibeña. Llevará sus más recientes éxitos en un gran concierto que se celebrará este 03 de junio en el Parque Zonal Mayta Cápac en San Martín de Porres.

En el gran evento también participarán grandes artistas y agrupaciones como: «Deyvis Orosco», «Papillón», «Grupo Ráfaga», «Tony Rosado», «Los 5 de Oro», «Hermanos Yaipén», «Armonía 10», «Caribeños de Guadalupe», «El Encanto de Corazón» y «Brunella Torpoco». Además de la animación de La Chola Chabuca. ¿Te lo vas a perder? Compra tus entradas en Vaope.com

Su álbum ‘Catarsis’

El pasado 22 abril, Daniela estrenó su más reciente álbum ‘Catarsis’. El día de lanzamiento fue dos días después de su cumpleaños y el día que se realizaba su concierto ‘Catarsis’.

‘Vivir Sin Ti’, ‘Se Me Fue La Vida’, ‘Sabor a Ti’, ‘Ya No Te Amo’, ‘Vienes y Me Lloras’ y ‘Nuestro Amor’, son los seis temas que forman parte de su álbum. Este último tema ‘Nuestro Amor’ lo canta junto al artista venezolano Ronald Borjas.

«Familia, este sueño ya es una realidad!! ¡Bienvenido CATARSIS! Este nuevo álbum fue trabajado con mucho amor, dedicación y con muchas expectativas. Mi agradecimiento a los grandes maestros que me acompañan en esta nueva aventura y a mi súper equipo. Disfrútenlo, báilenlo y sonrían mucho», fue el mensaje de la artista en su publicación de Instagram.

Así fue su concierto ‘Catarsis’

Para estrenar su más reciente álbum, Daniela Darcourt preparó un gran concierto el 22 de abril en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, Lima. En este evento se reunió grandes artistas que hicieron vibrar el escenario.

El concierto llevó el mismo nombre que su álbum, ‘Catarsis’, donde tuvo la participación de muchos artistas. Don Tetto, Johnny Lau, Alaín Pérez, Dj Peligro, Mauricio Mesones, Myriam Hernández, Marisol y la Magia del Norte y José Alberto ‘El Canario’, fueron quienes acompañaron a la cantante peruana.