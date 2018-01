El integrante de la agrupación ‘Los 5 de Oro’, Dantes Cardosa, está feliz con sus cinco hijos y aseguró que a sus 40 años disfruta de la menor de ellos. “Tengo tres hijos en Italia, una en Cuba y mi última hija acá en Perú, pero a mis 40 años de quien más disfruto es de la pequeña. Con los demás no he podido vivir. Es como un mea culpa de los errores que he cometido antes y que ahora no quiero volver a repetir, por eso ando chocho con mi hija y disfruto de ella al máximo”, precisó el músico.

De otro lado, contó que ‘Los 5 de Oro’ ya tienen listo su nuevo trabajo discográfico y se mostró agradecido por la aceptación del público. “Personalmente estoy feliz que el público siga apoyando nuestro arte. Hemos tenido una gran aceptación y seguiremos cantando las canciones que hicimos éxito”, refirió el cubano.