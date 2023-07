¡Daría todo por ti! Ana Lucía Urbina se declara fan de Alejandro Sanz

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La cantante de Corazón Serrano, Ana Lucía Urbina, es conocida por interpretar las canciones «Tomando Cerveza», «En Qué Brazos Estará», «Sácame La Vuelta», entre otros. La vocalista respondió una serie de preguntas donde delató su amor por el artista Alejandro Sanz.

Escucha aquí la radio La Karibeña EN VIVO

¡Enamorada!

La intérprete de «Tomando Cerveza» participó en una divertida secuencia del grupo. En ‘Conociendo a tu artista’, Ana Lucía Urbina declaró ser fan de este gran compositor y cantante español.

En el videoclip que se publicó en el TikTok oficial del grupo, le preguntaron: «¿De qué artista eres tan fanática, que mentirías para ir a su concierto?«, lo que respondió la cantante fue: «Alejandro Sanz, ni siquiera mentiría, yo me voy (risas). Te Amo Alejandro, si ves esto, daría todo por ti».

Finalmente, la artista menciona que no pudo ir a su concierto, al parecer debido a un miembro de la producción: «Mi sueño, me acuerdo que por tu culpa no fui al concierto»

En el videoclip que se volvió viral en TikTok, los seguidores de la cantante Ana Lucía, etiquetaron al compositor español Alejandro Sanz para que viera el clip. Además, muchos fanáticos comentaron que para ellos, ella es su artista favorita y esperan verla pronto en un concierto.

Corazón Serrano en el concierto de Fiestas Patrias

Radio Karibeña ha preparado un gran concierto por Fiestas Patrias para el viernes 28 de julio desde las 8pm en el Mega Plaza de Villa el Salvador. Donde gozaremos a lo grande con las chicas de Corazón Serrano, quienes interpretarán sus exitosos temas «Tomando Cerveza», «Mix Zúmbalo», «En qué brazos estará» y «Olvídame».

El ‘Bomboncito de la cumbia’, Deyvis Orosco, también estará presente en el concierto para cantar sus mayores éxitos. El cantante y compositor, Víctor Manuel del Perú, es un artista representativo de huayno en el norte del Perú. Conocido por sus interpretaciones como «Mala Tú», «La Chismosa», «Ironías», «Mix Cajamarca» y «El Aventurero».

Finalmente, un grupo que no puede faltar: Armonía 10, quienes hace poco celebraron sus 51 años de trayectoria musical. Interpretaran sus temas: «Ya Te Olvidé», «Pagarás», «Herido Corazón», «No se puede amar a dos», «Serpiente», «Paloma Herida», entre otros éxitos más.

Ya puedes adquirir tus entradas en la plataforma web de Vaope.com haciendo click aquí. ¡No te pierdas la preventa exclusiva! Celebra Fiestas Patrias con La Karibeña.