Darlene Rosas presenta nuevo galán

La ex chica Reallity, Darlene Rosas, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde mostró a su nuevo galán. “Te encontré cuando me encontré. Estoy volando alto”, indicó la ex chica reality.

Después de que su expareja, Martín Terrones haya hecho pública su nueva relación, la modelo, Darlene sorprendió a sus seguidores al presentar a su nuevo novio en su red social.

Con esto, Darlene y Martín quedan sólo en el recuerdo para muchos de sus seguidores, ahora ambos pasan por un buen momento al lado de sus parejas.

