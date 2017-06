Dayana Valenzuela no podrá participar en el Miss Perú 2017

“Me siento destruida porque por la culpa de un juez no voy a poder concursar, no voy a poder logar mi sueño y me parece injusto”, de esta manera Dayana Valenzuela confirmó que no podrá participar del Miss Perú Universo 2017 debido a que la Corte Superior de la región Callao no atendió su solicitud para cambiar de identidad.

La modelo de 26 años reveló que se acercó a conversar con el juez para agilizar sus papeles, pero recibió una rotunda negativa. “Fui a hablar con el juez para que me ayude a acelerar mis papeles porque era lo que me estaba pidiendo la organización. Él me dijo que no me iba a apoyar, que me cayeran los años que me tengan que caer y que no soy favorita de nadie para poderme ayudar” comentó a las cámaras de ‘Panamericana Espectáculos’.