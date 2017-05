Dayana Valenzuela: “Soy una ganadora”

Por: Verónica Rondón

Fotos: César Campos

Lucir la banda sobre el pecho y la infaltable corona es el sueño de Paolo Rosas, hoy transformado en la guapa Dayana Valenzuela, nombre que saltó a la fama hace unas semanas, luego que Jessica Newton la presentara como la primera mujer transgénero que tuvo el atrevimiento histórico de postular a ser candidata al Miss Perú Universo.

El jirón Atahualpa del Callao vio crecer a su perla más extraña, pero no por ello menos brillante, aquella que un día daría de qué hablar. Dayana nunca la tuvo fácil. Luchar es su fuerte. Su madre no aceptaba que ‘él’ fuese ‘ella’ y siguió adelante. Nunca se prostituyó, a pesar de ser este el estigma de las transgénero. Hoy, lucha por tener el DNI donde figure como mujer, requisito indispensable para tentar por la corona.

-¿Cómo nace al idea de participar en el Miss Perú?

En el 2015, cuando por primera vez me presenté en el Miss Perú Universo. La señora Jessica Newton me convocó cuando le envié por Facebook mis fotos preguntándole si tenía algunas cualidades para ser reina de belleza.

-¿Por qué quieres ser Miss Perú?

Para trabajar por las mujeres, por la igualdad, contra la homofobia, para trabajar para todos. Yo vengo del Callao y he sabido decidir entre lo bueno y lo malo. Todos dicen que lo mío es publicidad para Miss Perú, pero debo decirles que a mí nadie me está pagando.

UNA DURA NIÑEZ

Dayana es la mayor de cinco hermanos y cuenta que su infancia fue dura. Y es que su madre estuvo hundida en el alcoholismo, esto llevó a que sus padres se separen cuando ella tenía 7 años de edad. Y es aquí cuando Paolo descubre que quería ser Dayana.

-¿Cómo te das cuenta que querías ser mujer?

Porque me gustaban los niños y no las niñas y uno ya se da cuenta que te gustan las cosas diferentes. A los 8 años ya sé que quiero ser mujer, pero mi mamá no lo aceptaba, mi papá sí me entendió. Incluso, en esa época mi madre estuvo metida en el alcohol y cuando llegaba a la casa me pegaba sin ningún motivo. Gracias a Dios ella hace unos años se refugió en los brazos del señor. Pero lo que más me chocó fue que mis padres se separaran.

-¿A qué edad fue tu primer trabajo?

A los 11 años trabajaba en un salón de belleza de Bellavista, lavando toallas. Me pagaban 50 soles semanales que para mí era un millón de soles. Me compraba un polo de 20 soles y 30 soles eran para mis hermanos. Luego me dijeron “si quieres ganar 100 soles, tienes que aprender a cepillar”. Y en una semana aprendí a cepillar. Me quemaba los dedos pero era feliz. Pasaron tres años y seguía ganando cien soles, ya sabía cortar el cabello, pintar y todo.

-Te explotaban…

Ese señor me quedó debiendo como cinco meses e hice algo no tan correcto: me llevé varias cosas de su salón y empecé a trabajar independiente. Hasta hoy trabajo como estilista independiente, salgo con mi maleta y voy a las casas, hago planchado, pinto cabello y con ello sobrevivo y ayudo a mi mamá.

PAOLO SE TRANSFORMA EN DAYANA

-¿Cuándo inicias tu transición?

En el 2010 me inicié en los concursos de belleza. Dios sembró en mí tristezas y las cosechó en alegrías. Pero hubo un doctor que me ayudó y me regaló 8 mil dólares y con eso me hice mis prótesis, mi rinoplastia, mi laser de piel y después de haber sido concursante del cono norte, regresé a concursar totalmente distinta porque en el 2015 me hice la feminización quirúrgica. Son dos operaciones y tiene un tratamiento que toma tiempo. He ganado todos los concursos trangénero nacionales.

-¿Has pensado en tener hijos?

Sí, yo quiero tener ocho hijos hombres y que jueguen pelota. Me iba a casar el 20 de diciembre en España con un novio petrolero y quería a Jessica Newton de madrina.

-¿Y dejaste a tu novio por el Miss Perú?

Sí, porque él me puso las cosas en una balanza, o el Miss Perú o él. Decidí por el Miss Perú porque es mi sueño.

NO A LOS HOMOFÓBICOS

-¿Qué opinas de los comentario de Phillip Butters sobre tu participación en el Miss Perú?

Le mando un beso a Phillip. Él debería cambiar sus valores para que sus hijas no cosechen lo que él ha sembrado. Yo puedo decir que él es un activista de la homofobia a nivel nacional y me da pena, antes de hablar que piense un poquito.

-¿Crees que en nuestro país se debe de dar la ley de igualdad de género?

Me parece genial, porque todos tenemos derecho a compartir todo, lo que no voy a estar de acuerdo es que se dé la ley del aborto, porque yo no soy partidaria de ningún asesinato.

-¿Y felicitas a todos los artistas que han salido del closet?

Sí claro, Ricardo Morán en un gay guapísimo, muy profesional, con ganas de seguir emprendiendo. Brunito Pinasco es otro chico muy capo en lo que hace. Yo los invito a que encuentren la luz y que sean felices, que eso no los puede truncar sus sueños, solo tienen que sacarse esa malla que tienen en el cuello para respirar tranquilamente y vivir como ellos lo quieren hacer.

JALÓN DE OREJAS A BRUNELLA HORNA

-Brunella Horna es una de tus contrincantes más fuertes…

Me encanta todo lo que hace pero le voy a jalar las orejas cuando la vea, porque horita está en la boca del lobo. Se lo dije una y mil veces, ella es una chica muy bonita, pero podría ser más linda si hace las cosas correctas. Yo he estado con gente de lo peor, pero tenía claro a dónde quiero llegar. No es una princesa, está viviendo equivocada y tiene que salir de todo eso.