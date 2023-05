Compartir Facebook

¡Respondió con todo! Las últimas semanas el mundo de la farándula local está movido. El ampay de la esposa del Cuto Guadalupe y los dardos entre Dayanita y Jorge Benavides han ocupado las principales portadas de los diarios de espectáculo. Justamente, la actriz cómica volvió a acaparar los titulares tras sus fuertes declaraciones en el “Reventonazo de la Chola”. Dayanita estuvo nuevamente en el programa de la Chola Chabuca y respondió a lo dicho por su exjefe, Jorge Benavides, la semana pasada en su programa “JB en ATV”.

Dayanita responde con todo

La actriz cómica sorprendió nuevamente con su aparición en el programa de Ernesto Pimentel. En el espacio, la también influencer se tomó unos minutos para responder los múltiples cuestionamientos de los que viene siendo objeto, a raíz de las declaraciones de Jorge Benavides la semana pasada.

“Estoy muy agradecida. Yo no he hablado mal de nadie hasta el día de hoy. Hasta donde yo vaya, hasta en las calles, soy de las personas muy honestas. Yo no vengo a que me den un trabajo como dicen, si usted (Chola Chabuca) me ha invitado a su programa, estoy muy agradecida”, expresó Dayanita.

Lo más sorprendente fue cuando se dirigió directamente a Jorge Benavides. La actriz cómica no se guardó nada y reiteró que no había hablado mal de nadie, por el contrario, le agradeció por la oportunidad que le dio de pertenecer a su elenco.

“Quiero agradecer al señor Jorge Benavides. Si en su momento no lo hice es porque yo me sentía afectada por las palabras que él me dijo cuando me llamó la atención. Sé que yo pedí disculpas a su esposa como él lo dice, mas no a él, pero yo sé que en cualquier el momento, porque el mundo es pequeño, nos vamos a encontrar y yo buscaré la forma de como conversar con él”, manifestó ante la sorpresa de todos en el set.

Reconoce sus errores

Cuando fue consultada por lo que manifestó la semana pasada (dijo que ella se había ido del programa), Dayanita reconoció que lo dijo a modo de broma y se animó a contar detalles de lo sucedido.

“Lo dije en forma de chacota. La verdad es que ellos me separaron del programa por mis actos de indisciplina que yo cometí. Reconozco eso. Pedí disculpas y asumo mi responsabilidad. Sé que cometí errores y de esos errores aprendí y sigo aprendiendo”, señaló Dayanita.

Responde a críticas

En otro momento de la entrevista, Dayanita reveló que viene siendo muy criticada en redes sociales. Esto la motivó a bloquear las notificaciones de sus redes sociales, mas no los comentarios, por donde la gente la critica con dureza.

“La que más sufre es mi mamá, le afecta demasiado todo esto. Hay veces que yo ya no quiero trabajar en la calle porque me insultan más, me dicen cosas y yo no soy así. No soy mala persona. No vengo a hacerme la pobre o inocente ni nada. Yo reconozco mi falta en el trabajo”, agregó Dayanita.

“Créanme que me llegan varias notificaciones de insultos. Incluso me desean la muerte porque dicen que soy una persona mala, malagradecida. Yo lloró de impotencia, porque nosotras siendo personas trans somos vulnerables a muchos insultos”, finalizó.