Tras las diferentes críticas que surgieron a raíz de que la actriz cómica Dayanita dijo en «El reventonazo de la chola» que no tenía un contrato cuando trabajaba en «JB en ATV», la Chola Chabuca salió al frente para poner los paños fríos.

El creador del personaje, Ernesto Pimentel, dejó en claro que Dayanita no tiene contrato con «El reventonazo de la Chola».

«Yo respeto y aprecio a mis compañeros del humor en todos los medios. Que a todos les vaya bien y no me voy a enfrentar ni jamás he usado mi programa para causar incomodidad a nadie», comentó.

En esa línea, la figura de América TV pidió a sus compañeros del humor que paren las críticas contra Dayanita.

«Ojalá en algún momento esto se calme y no le haga más daño a una persona como Dayana», sugirió.

Así, la Chola Chabuca anunció que este sábado volverá a tener de invitada en su set a la actriz cómica.

Imparable en el rating

«El reventonazo de la Chola» se sigue imponiendo como el programa de humor más visto de la televisión nacional al arrasar en el rating del último sábado 13 de mayo.

El espacio de América TV logró 9.4 puntos de rating dejando atrás a «JB en ATV» (9.2) al formato internacional «El gran chef famosos» (6.3) y «Jirón del humor» (5.6).

Al respecto, Ernesto Pimentel, creador de la Chola Chabuca, expresó su alegría porque su programa sigue como el preferido del público por más de 15 años ininterrumpidos.

«Estoy muy feliz que un especial lleno de amor dedicado a las mamás y de respeto al folclore haya logrado liderar los espacios de humor. Siempre he pensado que mi corazón es más fuerte que cualquier piedra dolorosa que le pueda causar daño a otra persona. Agradecido al público por su sintonía», dijo.

Chabuca recordó que se divirtió mucho en su espacio al lado de Flor Pileña, Sonia Morales, otras chicas del folclore y Segundo Rosero.

«Azucena Calvay hizo algo emotivo y esa es la propuesta que tenemos para todo el público que nos sigue sábado a sábado», refirió.

Animará el 14 aniversario de Radio Karibeña

La Chola Chabuca estará animando el 14 aniversario de Radio Karibeña que se realizará este sábado 03 de junio en el parque zonal Mayta Cápac, ubicado en la Av. Angélica Gamarra en San Martín de Porres.

En este gran evento se presentarán grandes artistas y agrupaciones que nos harán bailar y gozar con sus mejores éxitos. Entre ellos tenemos a Grupo Ráfaga, Brunella Torpoco, Daniela Darcourt, Tony Rosado, Deyvis Orosco, Armonía 10, Hermanos Yaipén, Caribeños de Guadalupe, El Encanto de Corazón, Papillón y Los 5 de Oro.