Daysi Araujo: “Mi fantasía es hacerlo en el avión”

La exuberante Daysi Araujo nos cuen­ta que recibió el 2017 trabajando “como debe ser” para tener ‘chamba’ todo el año. Asimismo nos dice que está soltera “porque los hombres se me co­rren”. Y es que su delineada figura en vez de atraer a los caballeros termina espan­tándolos, debido a que no soportan que otros la piro­peen y enamoren. A continuación presen­tamos las picantes preguntas del pinpón al rojo vivo que le hici­mos a la bailarina y que sin pelos en la lengua se animó a responder:

¿Qué parte de cuerpo es más sexy?

Mi colita. Para los chicos lo que más les atrae de mí son mis senos, pero a mí personalmente me gusta mi colita.

¿Cuál es tu punto débil?

Las orejas (risas). Ni bien me tocan esa parte ya fui.

¿Qué te gusta que te hagan en la intimidad?

Que me digan cositas bonitas al oído, para calentar. Me gustan los detalles. Es lo mejor que a una mujer le pueden hacer. En una cena romántica con vino, ya fui porque soy bien polla. Me empilo rápido.

¿Te has sentido atraída por la pareja de alguna amiga?

No. Admiración, sí, pero atraída no.

¿Usarías juguetes sexuales en la intimidad?

No los he usado, pero sí lo haría.

¿Tienes una fantasía cum­plida, cuál?

Mi fantasía es hacerlo en el avión. En un viaje de 5 o 6 horas me meto al baño y allí aprovecharía, o me voy al asiento de atrás y apro­vecho.

¿Te gusta el sexo oral?

Me gusta hacerlo y que me lo hagan.

¿Qué tipo de ropa prefieres en ellos?

No me gustan hombres en tanga, por eso no me gustan los strippers; prefiero que estén en bóxer.

¿Te gustaría compartir la cama con 2 hombres a la vez?

Nunca lo hice, tampoco podría hacerlo con mi pareja y traer una chica más, para mí sería una falta de respeto. Eso no me gusta.

¿Qué te falta por hacer en la intimidad?

Hacer un trío (risas). No lo des­carto. O sea podría hacerlo pero con alguien que no es mi pareja, de repente con alguien que sí me encante un montón.

TAMBIÉN TE PUEDE GUSTAR: