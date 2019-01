Daysi Araujo reza por el agua en San Juan de Lurigancho

Tras dos semanas de no tener agua en su domicilio debido al aniego en San Juan de Lurigancho, la bailarina Daysi Araujo, contó que tuvo que irse a vivir a la casa de su hermana en Los Olivos debido al mal olor de la zona y a la falta del servicio potable.

“Después de dos semanas de estar sufriendo por el agua, el día de ayer regresó por unas horas, yo me tuve que ir a Los Olivos, a la casa de mi hermana, porque acá no podía preparar ni el jugo. Incluso he tenido que ir a hacer cola al parque para que me den un poco de agua, hubo mucho caos, el tráfico era terrible y estábamos prácticamente aislados con el mal olor que hasta el día hoy continúa”, indicó la pelirroja. (V.R.)