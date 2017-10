De ‘castigadora’ a entrenadora

La mujer sexy, la que se pone una tanga chiquita para sus shows, la que es deseada por muchos hombres, aquella que sacó a la luz a los figuretis tramposos ha dejado de castigar para convertirse en una empresaria y poner su negocio de Personal Gym y Spa, un lugar donde la belleza y el fitness van de la mano.

Desde la comodidad de su hogar en Puente Piedra, Yenny Kume, nos recibe con un vestido rojo chiquito y apretadito, cuenta que hace 15 años atrás trabajaba con su madre en una peluquería cortando cabello y hoy en día ve su sueño cumplido, pues se ha especializado como entrenadora personal y cosmetóloga.

-¿Prefieres ser una castigadora o una personal trainer?

Me gusta ser una personal trainer, pero como me iba bien en televisión seguía en eso (en el escándalo), pero todo tiene su etapa. Nunca es tarde para cumplir tus sueños. Estado en un programa de cumbia, estado haciendo shows, pero no era lo que me gustaba. Hace muchos años atrás, Guillermo Guille me dijo algo que lo guardo hasta el día de hoy, ‘a veces tienes que hacer cosas que no te gustan para llegar a donde tú quieres’. Y es cierto, porque yo he bailado en programas y odio bailar, pero gracias a la plata que me da eso ahora puedo cumplir mis sueños.

-¿Cómo conociste a Joshua?

El me escribía al Facebook, yo salí un año con él. Las primeras salidas me invitaban a comer, a tomar un café.

-¿Y Joshua pagaba o compartían los gasto?

Nunca me hizo pagar algo. Lo de nosotros era todo muy sexual porque a la segunda salida que estuve con él, me llevó a su casa. Luego nos íbamos a la Herradura en su carro hacer cosas diferentes.

-¿Cuál es tu jale con los hombres?

Yo creo que a los hombres les gustan las cosas difíciles y yo siempre he sido botada con ellos. Con Joshua pasó eso. Yo lo choteaba, el me rogaba. Yo salía con él porque me gustaba físicamente.

-¿Cuál es tu pose preferida en la cama?

El perrito. También me gusta dominar, así que me gusta estar encima.

-¿Y tu pareja es celoso?

Era enfermamente celos, ya tenemos tres años juntos y hemos tenido que entrar a terapia de pareja porque ya nos íbamos a matar. Ahora me entiende bastante, confía en mí, ya lo entendió.

-¿Entre Joshua y Gutty con quién te quedas?

Con Guty, porque es cumplidor.

-¿Te sientes afortunada que chicos de realities que son deseados por muchas jovencitas hayan estado contigo?

Si, en parte existe cierto ego jajajaja. Porque en los dos casos son ellos quienes me han buscado.