De cumbiambero a payasito

El cantante de cumbia, Carlos Loli Zavaleta luego de enfundarse un elegante terno y cantar con su orquesta Q’ Frescura, se cambia de traje para interpretar al payasito ‘Ganchito’. “Mi público me pide muchos mix de Carmen­cita Lara, Segundo Rosero, Lucho Barrios y temas de moda de cumbia. Pero luego me dicen que los haga reír con mi show. No tengo problemas que me digan ‘El payasito de la cumbia’”, sostuvo. Loli, natural de Trujillo, también forma parte de la Orquesta Banda Brava y fue animador del grupo Alma Bella. Además, es conductor del programa ‘Tu mañana con Carlos Loli’, que se emite vía Facebook.