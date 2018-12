¡De infarto! Alejandra Baigorria en sexy calendario

Alejandra Baigorria cierra el año mostrando su faceta más desenfadada y sexy en el calendario 2019 de Ladrillos Lark. La rubia aseguró que este es el mejor cierre de año en el que se reencontró con el amor, se consolida como empresaria y sigue mostrando su belleza. “La verdad fue una sorpresa que me convocaran. Hemos hecho unas fotos muy lindas, muy profesionales. Estoy contenta con esa oportunidad”, aseguro Alejandra sobre las fotos que realizó.

Sobre la pregunta si su nueva pareja, el abogado Arturo Caballero, se molestaría por las fotos, Alejandra aseguró que este entiende su trabajo y no es celoso. “Estoy feliz con una persona que me complementa y entiende. Mi pareja me apoya, así como me alienta en alcanzar nuevas metas”, adelantó Ale sin confirmar sus planes de matrimonio para 2019.

