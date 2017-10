De lejitos con Ale

El panelista de ‘Espectáculos’, Ernesto Jiménez, evitó referirse sobre el archivamiento del caso de Alejandra Baigorria asegurando que desde hace muchos meses no está al tanto del proceso. “No puedo decir si es justo o no porque hace tiempo no sé nada del caso. No es que no me importe, no sé nada al respecto”, sostuvo el exchico de reality.

De otro lado, comentó sentirse cómodo en Latina y descartó haber aceptado alguna propuesta de otro canal. “En realidad no me han llamado de ningún otro canal, ahorita por el momento estoy tranquilo y contento con lo que estoy haciendo y definitivamente lo que va a pasar el próximo años no lo sé. ¿Hasta cuándo tengo contrato? Eso es un tema personal”, dijo.